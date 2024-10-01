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Олег Татауров: «Пропустит ли полностью сезон Понтелеенко? Это будет зависеть от врачей. Пока допуска нет»

Тренер Надежды Понтелеенко высказался о проблемах с сердцем у фигуристки.

«Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание», – рассказала ранее Понтелеенко.

«Пропустит ли полностью сезон Надежда Понтелеенко? Это будет зависеть от врачей, пока они не сделают ей никаких заявлений по сердцу, здесь планировать ничего не можем. Пока допуска нет», – сказал Олег Татауров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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Надежда Понтелеенко
Олег Татауров
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