Багин о возобновлении карьеры: «Не совсем понятно, есть ли смысл в сложившихся реалиях. Пока особо нет мотивации»
Фигурист Андрей Багин высказался о возможном возобновлении карьеры.
В августе прошлого года 28-летний спортсмен приостановил выступления.
«Сейчас работаю самостоятельно, помогаю скольжением одному товарищу, работаю по-разному, сосредоточен на подкатках.
Возникают ли мысли возобновить карьеру? Эти мысли и не покидали, не совсем понятно, есть ли смысл в сложившихся реалиях.
Не нахожу мотивации? Пока особо нет», – ответил Багин.
На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров.
В декабре 2022-го Багин вместе с Софьей Тютюниной занял четвертое место на чемпионате России в танцах на льду. В июне 2023-го дуэт распался.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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