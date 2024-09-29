Багин о возобновлении карьеры: «Не совсем понятно, есть ли смысл в сложившихся реалиях. Пока особо нет мотивации»

Фигурист Андрей Багин высказался о возможном возобновлении карьеры.

В августе прошлого года 28-летний спортсмен приостановил выступления.

«Сейчас работаю самостоятельно, помогаю скольжением одному товарищу, работаю по-разному, сосредоточен на подкатках.

Возникают ли мысли возобновить карьеру? Эти мысли и не покидали, не совсем понятно, есть ли смысл в сложившихся реалиях.

Не нахожу мотивации? Пока особо нет», – ответил Багин .

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров.

В декабре 2022-го Багин вместе с Софьей Тютюниной занял четвертое место на чемпионате России в танцах на льду. В июне 2023-го дуэт распался.