Депутат Свищев: «ISU не хватает смелости допустить россиян, они боятся потерять спонсоров. Плюс не хотят скандалов»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал, почему ISU боится допускать россиян к стартам.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Мы не дождались решения ISU, наши радостные ожидания после слов Ирины Константиновны Родниной тоже были неоправданными. Продолжается русофобская волна, которая захлестнула некоторые федерации. Аргументы, что есть некие рекомендации от МОК, не актуальны, потому что есть примеры нескольких федераций, которые успешно допускают наших спортсменов.

Здесь все зависит не от МОК, а от желания и мощи конкретной федерации. Значит, ISU не хватает смелости допустить россиян, они боятся потерять спонсоров. Мы понимаем, что основные спонсоры – представили заокеанских стран. Плюс не хотят скандалов, потому что наши украинские соседи занимают агрессивную позицию.

Я призываю, чтобы наши всероссийские федерации продолжали диалог. Не надо дуться и обижаться. Важно снимать вопросы в ежедневном режиме», – сказал Свищев.