Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг вышли в финал юниорского Гран-при в парах
Определились участники финала Гран-при среди юниоров в парном катании.
Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.
Финал Гран-при среди юниоров
Пары
Участники
Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 30 очков за этапы Гран-при
Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 28
Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 24
Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 22
Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 22
Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония) – 20
Запасные
Луиз Эрхард – Матис Пеллегрис (Франция) – 16
Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) – 16
Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 15
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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