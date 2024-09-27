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Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг вышли в финал юниорского Гран-при в парах

Определились участники финала Гран-при среди юниоров в парном катании.

Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.

Финал Гран-при среди юниоров

Пары

Участники

Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 30 очков за этапы Гран-при

Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 28

Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 24

Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 22

Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 22

Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония) – 20

Запасные

Луиз Эрхард – Матис Пеллегрис (Франция) – 16

Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) – 16

Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 15

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
logoсборная Канады
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Китая
пары
logoГран-при среди юниоров
Хуан Ихан
Лукас Хонда
Киран Трэшер
Оливия Флорес
Люк Ванг
Жасмин Дерошер
Чжан Сюаньци
Фэн Вэньцян
Роман Телемак
Люка Кулон
Чжан Цзясюань
Джулия Кватрокки
Симон Демаре
Саэ Шимидзу
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