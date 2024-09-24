Откуда берутся деньги в нашей фигурке и на что их тратят

Год назад Минспорт приказал всем спортивным федерациям России представлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Если проще – отчитываться обо всех статьях доходов и расходов.

И это стало любопытным аттракционом.

Например, выяснилось, что федерация фигурного катания России – вторая среди общероссийских федераций по сумме, которая уходит на содержание аппарата управления (79,7 млн рублей в год). Больше – только в легкой атлетике.

Но это не единственные интересные цифры о деньгах в нашей фигурке.

Вот остальные подробности:

● ФФКР – прибыльная организация. 2023 год она начинала с остатком в виде 554,8 млн рублей, а заканчивала уже с 735. Получается, доходы в 2023-м на 170 млн превзошли расходы – неплохая экономия.

● Главный источник доходов ФФКР – собственная деятельность. Эта статья не расшифровывается, но в 2023-м федерация заработала 556,4 млн рублей. По закону это может быть продажа прав на телетрансляции, сувенирной продукции, билетов на мероприятия и другие источники, связанные с уставной деятельностью.

● Еще 177,6 млн федерация получила в виде отчислений от азартных игр. Это стандартная статья доходов для всех федераций, которым Минспорт распределяет 2% от дохода букмекерских компаний.

● Совсем крохи достаются федерации из бюджета (25,5 млн) и от Олимпийского комитета России (8,4 млн) рублей.

Расходных статей больше.

● Самые крупные траты – на организацию соревнований (128,3 млн) и мероприятий по развитию профессионального спорта (100 млн). Очевидно, отсюда же приходит и значительная часть доходов.

● Примерно одинаковые суммы (по 79 млн рублей в год) федерация тратит на содержание своего чиновничьего аппарата и поощрения фигуристов и тренеров по итогам соревнований.

Примерно столько же, кстати, просит Алина Загитова на организацию собственного ледового шоу – можно сравнить масштабы.

● На обеспечение членов сборной льдом, коньками, экипировкой, инвентарем, медицинскими средствами в 2023-м ушло 62,9 млн рублей.

● А вот поддержка всех региональных федераций по фигурному катанию обошлась всего в 37,5 млн – как половина гранта на «Алые паруса» Загитовой. Если учесть, что членами ФФКР являются 74 региональные федерации, то получается примерно по 500 тысяч каждой.

Кстати, членские взносы отдельно принесли в казну федерации 760 тысяч рублей за год.

● На детско-юношеские соревнования в 2023-м выделили 22,7 млн, но в эту же статью вошла подготовка тренеров и судей. По 10 млн федерация потратила на социальную поддержку тренеров и специалистов, не входящих в состав сборных, и проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий.

● Еще примерно 20 млн ушло на самые низкобюджетные части расходов – содержание и развитие материально-технической базы, приобретение экипировки, оборудования и инвентаря, социальную поддержку спортсменов и тренеров, меры стимулирующего характера для работников федерации (что бы это ни значило).

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Павел Бедняков