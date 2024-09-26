  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
0

Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»

Наталья Бестемьянова считает, что болельщики фигурного катания ждут возвращения россиян.

«Любители фигурного катания, разумеется, ждут нашего возвращения на международные турниры. А про самих спортсменов – надо у них и спрашивать.

Но я всегда предполагаю, что когда люди соревнуются с достойными и сильными соперниками, то турниры становятся более интересными для всех. Если это по-настоящему профессиональные фигуристы и тренеры, то они понимают, что победить сильного соперника почетнее, чем у слабого.

Если брать другую сторону, то с огромным удовольствием смотрю все чемпионаты Европы и мира. Просто люблю фигурное катание и мне интересно появление талантливых фигуристов. Мне не важно, из какой они страны. Я не занимаюсь политикой, а только фигурным катанием.

Сейчас вообще не имеет смысла говорить, какие результаты были бы у нас по возвращении. Соревнования проходят очно, а это всегда борьба нервов, людей и тренеров. Люди должны встретиться и соревноваться очно, тогда все будет понятно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

Даниил Глейхенгауз: «Цели возвращать россиян на международные старты точно ни у кого нет. Без нас существуют, всем все нравится»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoНаталья Бестемьянова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Рада, что Трусова выступила на прокатах, но не уверена, что она действительно вернулась. Не вхожу в число ее поклонников»
1018 сентября, 21:04
Наталья Бестемьянова: «Дейв Лиз ведет себя абсолютно непрофессионально, занимается политикой. Он вообще смотрел программы американских фигуристов?»
1318 сентября, 16:58
Бестемьянова об интересе к парному и одиночному катанию: «Пары проигрывают одиночникам. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде»
3916 сентября, 18:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Такахаши, Куперман, Паради представят короткие программы
722 минуты назадLive
Илья Авербух: «Если бы нас сегодня вернули на международную арену, в мужском катании мы бы не стали лучшими. В парном и женском показывали бы хороший результат»
424 минуты назад
Психолог о состоянии Загитовой: «Это не выгорание в полном объеме. Обычная реакция организма на перегрузку – Алина отработала тур, выложилась»
2248 минут назад
Юрист о долге Парсеговой: «На данный момент вопрос нельзя назвать закрытым и урегулированным. У нас еще есть время на подачу апелляции»
23сегодня, 15:59
Валерия Лукашова: «Из фигуристов равняюсь на Сашу Трусову. Верю, что кто-то из девушек прыгнет четверной аксель»
20сегодня, 14:35
Рудковская о долге Парсеговой: «Деньги мы не получили, хотя прошло больше двух недель с открытой тренировки. Остается по классике спросить – где деньги, Зин?»
234сегодня, 14:19
Алина Загитова: «Решила дать себе 2 дня отдыхать. Уехала за город и сняла номер»
71сегодня, 14:19Фото
Гран-при среди юниоров. Шимада лидирует после короткой программы, Вада – 2-я, Ко На Ен – 3-я, Пеццетта – 4-я
13сегодня, 13:10
Татьяна Тарасова: «Не верю, что Валиева могла пить допинг, и мне все равно, что думают американцы. Слава богу, мы не в США живем»
57сегодня, 12:47
Угожаев прыгнул каскад из четверных флипа и тулупа на тренировке
17сегодня, 12:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Голиченко и Даренский – 2-е, Карпентер и Маравилья – 3-и
сегодня, 16:18
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1019 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44