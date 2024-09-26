Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
«Любители фигурного катания, разумеется, ждут нашего возвращения на международные турниры. А про самих спортсменов – надо у них и спрашивать.
Но я всегда предполагаю, что когда люди соревнуются с достойными и сильными соперниками, то турниры становятся более интересными для всех. Если это по-настоящему профессиональные фигуристы и тренеры, то они понимают, что победить сильного соперника почетнее, чем у слабого.
Если брать другую сторону, то с огромным удовольствием смотрю все чемпионаты Европы и мира. Просто люблю фигурное катание и мне интересно появление талантливых фигуристов. Мне не важно, из какой они страны. Я не занимаюсь политикой, а только фигурным катанием.
Сейчас вообще не имеет смысла говорить, какие результаты были бы у нас по возвращении. Соревнования проходят очно, а это всегда борьба нервов, людей и тренеров. Люди должны встретиться и соревноваться очно, тогда все будет понятно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Даниил Глейхенгауз: «Цели возвращать россиян на международные старты точно ни у кого нет. Без нас существуют, всем все нравится»
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