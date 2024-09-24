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Фото
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«Бываю тут чаще, чем дома». Анна Щербакова показала фото из аэропорта

Анна Щербакова показала фото из аэропорта.

Фигуристка летит из Москвы в Казань.

«Не опять, а снова… Бываю тут чаще, чем дома», – написала Щербакова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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logoАнна Щербакова
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