«Не остановлюсь, пока не выиграю олимпийское золото. Надеемся, пьедестал будет до 2034 года». Метелкина и Берулава о целях в карьере

Анастасия Метелкина и Лука Берулава рассказали о своих олимпийских амбициях.

В прошлом сезоне спортивная пара из Грузии выиграла юниорский чемпионат мира. Также они выступали на взрослом ЧМ, где заняли 7-е место.

«В прошлом году мы начали сезон слишком рано – были готовы к борьбе после отличного межсезонья. Но это привело к обратному эффекту, и мы ощутили усталость ближе к главным турнирам года. Возможно, это из-за недостатка опыта: мы выступали и на взрослом, и на юниорском уровне, поэтому наш сезон начался в августе и не заканчивался до самого марта.

Мы просто хотим откатать чисто на всех турнирах. Но это цель на будущее.

Четверные элементы? При действующих правилах нет смысла пытаться. Риск того не стоит. В теории, я думаю, мы могли бы попробовать выброс четверной сальхов. Наш тренер предлагал начать с подкрута, но я бы сперва предпочел выброс», – отметил Берулава .

«В межсезонье фигуристы обычно фокусируются на конкретных целях, но прошлым летом нам пришлось работать над всем и сразу. И это продолжалось в течение всего сезона, поэтому да, в конце концов, мы вымотались.

«Что касается выбросов, то я не боюсь даже четверных. Страшно только на первый раз, но потом ты преодолеваешь это и просто продолжаешь. Я пробовала четверной подкрут с другим партнером, и у нас не получалось, а я повредила плечо. Так что не считаю подкрут такой уж хорошей идеей, тем более что он не приносит много баллов.

Готова ли я долго кататься? Я обещала себе, что не остановлюсь, пока не выиграю олимпийское золото – если мне будет позволять здоровье. Знаю, звучит амбициозно, и всегда есть люди, которые скажут, что это невозможно и что лишь один человек из миллиона может завоевать эту медаль. Но именно за этим я катаюсь и я не сдамся», – сказала Метелкина .

«Я лишь очень надеюсь, что наш олимпийский пьедестал будет раньше, чем в 2034 году», – добавил Берулава.

Нынешний сезон фигуристы начнут в октябре с этапа Гран-при США. Единственное юниорское соревнование, которое они рассматривают, – это чемпионат мира.