Хабибуллина и Княжук о переходе к Мозер: «Стали больше оттачивать технику, работать над линиями. Превращаемся в более «причесанную» пару»

Хабибуллина и Княжук рассказали, что входят в сезон с боевым настроем.

Пара представила короткую программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«С положительным, боевым настроением входим в сезон, не терпится показать, что отрабатывали на тренировках, у нас была совершенно другая подготовка.

Конкуренция подстегивает, у нас сильная сборная. Следующим стартом, скорее всего, будет чемпионат Москвы в начале октября», – сказал Илья Княжук .

«Программы по контенту у нас будут такие же, а образы будут новые. Мы хотим показать, что наработали за лето», – добавила Наталья Хабибуллина .

В апреле этого года фигуристы перешли в команду Нины Мозер .

«Все поменялось, и спасибо Нине Михайловне, это очень интересно. Мы стали больше оттачивать технику, больше работать над линиями, мы превращаемся в более «причесанную» пару», – сказала партнерша.