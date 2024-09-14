Хабибуллина и Княжук о переходе к Мозер: «Стали больше оттачивать технику, работать над линиями. Превращаемся в более «причесанную» пару»
Пара представила короткую программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
«С положительным, боевым настроением входим в сезон, не терпится показать, что отрабатывали на тренировках, у нас была совершенно другая подготовка.
Конкуренция подстегивает, у нас сильная сборная. Следующим стартом, скорее всего, будет чемпионат Москвы в начале октября», – сказал Илья Княжук.
«Программы по контенту у нас будут такие же, а образы будут новые. Мы хотим показать, что наработали за лето», – добавила Наталья Хабибуллина.
В апреле этого года фигуристы перешли в команду Нины Мозер.
«Все поменялось, и спасибо Нине Михайловне, это очень интересно. Мы стали больше оттачивать технику, больше работать над линиями, мы превращаемся в более «причесанную» пару», – сказала партнерша.
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