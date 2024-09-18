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Татьяна Тарасова: «Простуда, из-за которой я не посетила контрольные прокаты, прошла. Уже выздоровела»

Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.

Заслуженный тренер СССР пропустила контрольные прокаты сборной России, которые прошли 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. 

«Чувствую себя нормально, спасибо.

Простуда, из-за которой не посетила контрольные прокаты, прошла. Уже выздоровела», — сказала Тарасова 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
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