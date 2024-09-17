Тема открытого турнира шоу-программ «Русский вызов» в сезоне-2024/25 – «Хорошее настроение»
Известна тема турнира шоу-программ «Русский вызов» в предстоящем сезоне.
Фигуристы представят показательные номера, посвященные хорошему настроению.
«Русский вызов», турнир показательных программ – просто праздник, ведь тема в этом году – «Хорошее настроение», – говорится в анонсе соревнований сезона-2024/25 от Первого канала.
Открытый турнир по шоу-программам проходит с 2023 года. Дважды победителем становился Алексей Ягудин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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