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  • Плющенко о травме Жилиной: «У меня одна история, что Веронике нужно делать, у ее мамы – другая позиция. Они принимают решения, какое лечение выбрать»
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Плющенко о травме Жилиной: «У меня одна история, что Веронике нужно делать, у ее мамы – другая позиция. Они принимают решения, какое лечение выбрать»

Евгений Плющенко высказался о травме фигуристки Вероники Жилиной

 Ранее 16-летняя спортсменка не вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«У Вероники Жилиной болит спина, поэтому она не попала в предварительный список контрольных прокатов по состоянию здоровья. У меня одна история, что Веронике нужно делать, у ее мамы другая позиция. Это ее ребенок, родная дочка, и поэтому они принимают решения, какие процедуры делать, какое лечение выбрать. Я не против, пускай делают», - сказал тренер Плющенко.

В сезоне-2022/23 Жилина выиграла финал юниорского Гран-при России и стала серебряным призером первенства страны.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoМатч ТВ
logoконтрольные прокаты
logoВероника Жилина
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