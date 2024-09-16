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  • Плющенко о Муравьевой: «За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. Программы сложные – чтобы накатать их, нужно время»
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Плющенко о Муравьевой: «За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. Программы сложные – чтобы накатать их, нужно время»

Евгений Плющенко рассказал об изменениях у фигуристки Софьи Муравьевой.

Ранее 18-летняя Муравьева, которая тренируется у Плющенко, выступила на контрольных прокатах сборной России, после чего отметила, что пока находится «не в своей форме».

«Все идет по плану. Хотелось бы, конечно, чтобы фигуристки откатались чисто, особенно Софья. Только это ведь начало сезона. За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. У Софьи красивые линии, красивые программы, она их чувствует.

Хотя программы сложные – чтобы накатать их, нужно время. Спокойно готовимся к сезону. Сейчас совершенно не обязательно выходить на пик формы.

В тренировочном процессе с любым спортсменом бывает легко, а бывает сложно. С пацанами, конечно, легче работать, на них иногда гаркнуть можно. На девочек не могу. Ну разве что иногда срываюсь. У Муравьевой сейчас такой возраст, что неизбежно возникают сложности», – отметил тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

Также он прокомментировал мнение о том, что «нынешняя Муравьева – это вылитый Плющенко в молодости».

«Есть чуть-чуть», – ответил Плющенко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoконтрольные прокаты
Р-Спорт
logoСофья Муравьева
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