Плющенко о Муравьевой: «За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. Программы сложные – чтобы накатать их, нужно время»
Ранее 18-летняя Муравьева, которая тренируется у Плющенко, выступила на контрольных прокатах сборной России, после чего отметила, что пока находится «не в своей форме».
«Все идет по плану. Хотелось бы, конечно, чтобы фигуристки откатались чисто, особенно Софья. Только это ведь начало сезона. За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. У Софьи красивые линии, красивые программы, она их чувствует.
Хотя программы сложные – чтобы накатать их, нужно время. Спокойно готовимся к сезону. Сейчас совершенно не обязательно выходить на пик формы.
В тренировочном процессе с любым спортсменом бывает легко, а бывает сложно. С пацанами, конечно, легче работать, на них иногда гаркнуть можно. На девочек не могу. Ну разве что иногда срываюсь. У Муравьевой сейчас такой возраст, что неизбежно возникают сложности», – отметил тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.
Также он прокомментировал мнение о том, что «нынешняя Муравьева – это вылитый Плющенко в молодости».
«Есть чуть-чуть», – ответил Плющенко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий