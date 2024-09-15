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  • Муравьева о программах: «Родилась идея противостояния белого и черного лебедя. Решили попробовать раскрыть эту тему так, как никто не делал»
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Муравьева о программах: «Родилась идея противостояния белого и черного лебедя. Решили попробовать раскрыть эту тему так, как никто не делал»

Софья Муравьева рассказала, что ее короткую и произвольную объединяет один сюжет.

– Кто поставил твои новые программы?

– Никита Михайлов. В этом сезоне короткую и произвольную объединяет одна тема – сюжет из «Лебединого озера». В короткой программе я – черный лебедь, в произвольной – белый. Такое перевоплощение мне было интересно и в то же время сложно.

– Почему?

– Разные образы, характеры. Мне ближе был образ белого лебедя, так как я уже катала его на шоу несколько раз. А черный лебедь... Поначалу мне было даже немного не по себе, и я осторожно к этой роли подходила.

Но в отрицательном персонаже заложена не менее, а, может, даже более яркая экспрессия, разные эмоции. И в работе над этим образом и программой я вошла во вкус настолько, что постановка шла быстро, на другой ноте. Мне понравилось. <...>

– Как родилась идея объединить обе программы?

– Сначала мы думали поставить одну программу, все в ней скомпоновать. Но затем задались вопросом, а в чем смысл? Просто лебедь, просто красивая программа?

И тут родилась идея противостояния белого и черного лебедя. Идею связать обе программы одним сюжетом предложила Яна Александровна Рудковская. И мы решили попробовать раскрыть эту тему так, как никто не делал.

– Но помимо художественного замысла и оформления этих программ тебе предстоит наполнить их элементами. Сейчас, наверное, рано спрашивать о контенте?

– Планируем пока тройной аксель. И накатывать, и напрыгивать. Вхождение в сезон – это всегда самое сложное.

– Ты изменилась и внешне, и по рассуждениям.

– Есть такое. Были определенные обстоятельства, которые сыграли негативную роль. Но, к счастью именно они приводят тебя к лучшей версии себя. Это жизнь. Мы все люди. Взрослеем. Мне уже 18.

– Прошлый сезон был для тебя довольно успешным. Это, наверняка, добавило уверенности.

– Прошлый сезон дал мне уверенность, что все, что ты делаешь, не зря, что это приносит плоды, успехи. Поэтому задача раскрыться в этом сезоне. Планы большие, но не хочу говорить о своих желаниях. Пусть это останется во мне, – сказала Муравьева

Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoсборная России
ФФККР
женское катание
logoЯна Рудковская
logoконтрольные прокаты
logoАкадемия Плющенко
logoСофья Муравьева
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