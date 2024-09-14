Елизавета Осокина: «У нас две программы связаны. Показываем разницу взаимоотношений между мужчиной и женщиной в молодом возрасте и более зрелом»

Елизавета Осокина рассказала о программах для нового сезона.

Осокина и Артем Грицаенко, выступающие в спортивных парах, показали новую короткую программу на контрольных прокатах.

«На льду очень жарко, все выходят и говорят, что жарко, но ничего. По стандарту ставил программы Сергей Плишкин.

У нас две программы связаны, в короткой и произвольной мы показываем разницу взаимоотношений между мужчиной и женщиной в молодом возрасте и более зрелом, надеюсь, получится показать», – сказала фигуристка.

Грицаенко упал на заходе во вращение и не смог докатать короткую программу на контрольных прокатах