Косторная о паре с Куницей: «В данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы на распутье двух дорог. Есть определенные планы»

Косторная заявила, что они с Куницей находятся «на распутье двух дорог».

Алена Косторная и Георгий Куница выступают в спортивных парах. Сегодня они представили новую произвольную программу «Мастер и Маргарита».

«Не все получилось, после короткой программы осадок неприятный остался. Мы знаем наши слабые стороны, в дальнейшем будем над ними работать.

У нас есть определенные планы, в данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы находимся на распутье двух дорог.

Есть моменты, которые нужны проработать, прежде чем выходить на соревновательный лед, не хотелось бы выходить полуготовыми.

На соревнования нужно выходить так, чтобы при огромном желании «прикопаться» не было причин», – сказала чемпионка Европы в одиночном катании.

А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести