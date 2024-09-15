  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Косторная о паре с Куницей: «В данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы на распутье двух дорог. Есть определенные планы»
45

Косторная о паре с Куницей: «В данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы на распутье двух дорог. Есть определенные планы»

Косторная заявила, что они с Куницей находятся «на распутье двух дорог».

Алена Косторная и Георгий Куница выступают в спортивных парах. Сегодня они представили новую произвольную программу «Мастер и Маргарита».

«Не все получилось, после короткой программы осадок неприятный остался. Мы знаем наши слабые стороны, в дальнейшем будем над ними работать.

У нас есть определенные планы, в данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы находимся на распутье двух дорог.

Есть моменты, которые нужны проработать, прежде чем выходить на соревновательный лед, не хотелось бы выходить полуготовыми.

На соревнования нужно выходить так, чтобы при огромном желании «прикопаться» не было причин», – сказала чемпионка Европы в одиночном катании.

А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
Георгий Куница
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Хабибуллина и Княжук показали произвольные программы
716сегодня, 15:15
У Мишиной и Галлямова – «Чаконы», у Бойковой и Козловского – «Убить Билла»: вся музыка к коротким программам у пар
2вчера, 15:06
А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести
45вчера, 15:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами
3951 минуту назадLive
Илья Малинин сделал сальто в произвольной программе на Lombardia Trophy
19 минут назадВидео
У Мишиной и Галлямова – Майкл Джексон, у Косторной и Куницы – «Мастер и Маргарита»: вся музыка к произвольным программам пар
19 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
24235 минут назадLive
Тарасова о прокате Кондратюка: «Что тут сказать – шикарно! Можно ли говорить, что он лидер среди мужчин на данный момент? Не надо так говорить»
736 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
53 минуты назад
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
сегодня, 15:22
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 12:55
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
2вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13