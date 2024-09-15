Марк Кондратюк: «В идеале планирую прыгать пять четверных в произвольной программе. Хотелось бы когда-нибудь исполнить риттбергер»

Кондратюк рассказал о произвольной программе на музыку из фильма «Миллионер из трущоб».

«Получилось то, что хотел исполнить, что целенаправленно готовил. Накануне (после короткой программы) я сказал, что у меня есть определенные личные цели, одна из них была сегодня реализована.

Индийская тема для программы была идеей Светланы Владимировны Соколовской и Никиты Михайлова. Сначала это была шутка, которая переросла в идею, затем в программу.

Фильм смотрел, чуть изучал культуру, было бы здорово туда съездить. Заняться йогой? Мне пока хватает физической нагрузки», – сказал Марк Кондратюк.

На вопрос, сколько четверных он планирует прыгать в сезоне в произвольной программе, фигурист ответил: «Меньше четырех точно нет, в идеале пять. Риттбергер? Хотелось бы когда-нибудь его исполнить, но не уверен, что шестым».

У Гуменника и Алиева – «Онегин», у Семененко – Эйнауди, у Кондратюка – Болливуд: вся музыка к произвольным программам у мужчин