Трусова о возвращении к соревнованиям: «Я никуда и не уходила. Если не брать четверные, то из формы не выходила никогда, кроме моментов с травмами»
Сегодня Трусова выступила с короткой программой на контрольных прокатах. Она не участвовала в стартах с осени 2022 года.
– Сколько времени ты обдумывала свое решение, прежде чем объявить, что возвращаешься на лед?
– А я никуда и не уходила. Если не брать четверные прыжки, то из формы я не выходила никогда, кроме моментов, связанных с травмами.
У меня было много травм – спина, бедро, какие-то проблемы со здоровьем периодически возникали. Из-за этого я иногда пропускала что-то в тренировках.
А так с момента, как я закончила выступать на соревнованиях, не было такого, что я не тренировалась больше пяти дней. То есть каждый день я выходила на лед, и больше пяти дней у меня не было перерыва в тренировках.
Был еще отпуск – три недели, как у всех спортсменов. Но дольше я не отдыхала ни разу.
– Иными словами, мысли о продолжении карьеры были?
– Я даже на шоу считала, что должна прыгать и прыгать хорошо. Может быть, не четверные, потому что где-то мало места, где-то не та форма. Но тройные прыжки, каскады 3-3 всегда стараюсь делать, – сказала фигуристка.
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