Алена Леонова: «Можно говорить, что Трусова в обойме. Прыжки мне показались уверенными, она в хорошей физической форме»
Алена Леонова считает, что Александра Трусова находится в хорошей форме.
Фигуристка сегодня выступила на контрольных прокатах с новой короткой программой.
«В принципе можно говорить, что Саша вернется и Саша в обойме. Прыжки мне показались очень уверенными, Саша, на мой взгляд, находится в хорошей физической форме.
Посмотрим, как она завтра выкатает произвольную программу. Знаю, что в арсенале есть четверной лутц.
Думаю, на данный момент ей ничего не мешает вернуться и продолжить выступать на хорошем уровне, это было бы интересно», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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