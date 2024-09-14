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Алена Леонова: «Можно говорить, что Трусова в обойме. Прыжки мне показались уверенными, она в хорошей физической форме»

Алена Леонова считает, что Александра Трусова находится в хорошей форме.

Фигуристка сегодня выступила на контрольных прокатах с новой короткой программой.

«В принципе можно говорить, что Саша вернется и Саша в обойме. Прыжки мне показались очень уверенными, Саша, на мой взгляд, находится в хорошей физической форме.

Посмотрим, как она завтра выкатает произвольную программу. Знаю, что в арсенале есть четверной лутц.

Думаю, на данный момент ей ничего не мешает вернуться и продолжить выступать на хорошем уровне, это было бы интересно», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

Ну как там возвращение Трусовой? 5 наблюдений

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoАлена Леонова
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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