Алена Леонова: «Можно говорить, что Трусова в обойме. Прыжки мне показались уверенными, она в хорошей физической форме»

Алена Леонова считает, что Александра Трусова находится в хорошей форме.

Фигуристка сегодня выступила на контрольных прокатах с новой короткой программой.

«В принципе можно говорить, что Саша вернется и Саша в обойме. Прыжки мне показались очень уверенными, Саша, на мой взгляд, находится в хорошей физической форме.

Посмотрим, как она завтра выкатает произвольную программу. Знаю, что в арсенале есть четверной лутц.

Думаю, на данный момент ей ничего не мешает вернуться и продолжить выступать на хорошем уровне, это было бы интересно», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

Ну как там возвращение Трусовой? 5 наблюдений