Мишин о программе Семененко: «Мы сделали «Дюну» гораздо раньше, чем кто-либо иной. А уникальность пусть оценят зрители»
Алексей Мишин заявил, что короткая программа Семененко была готова еще в мае.
Фигурист выступает под саундтрек к фильму «Дюна». Такая же музыка в короткой у Петра Гуменника.
«Женя Семененко и Глеб Лутфуллин – на правильном пути. Почему решили оставить «Дюну» у Семененко? Мы «Дюну» сделали гораздо раньше, чем кто-либо иной.
Программа была готова еще в мае. А уникальность программы пусть оценят зрители», – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт день за днем»
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