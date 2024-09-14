Мишин о программе Семененко: «Мы сделали «Дюну» гораздо раньше, чем кто-либо иной. А уникальность пусть оценят зрители»

Алексей Мишин заявил, что короткая программа Семененко была готова еще в мае.

Фигурист выступает под саундтрек к фильму «Дюна». Такая же музыка в короткой у Петра Гуменника .

«Женя Семененко и Глеб Лутфуллин – на правильном пути. Почему решили оставить «Дюну» у Семененко? Мы «Дюну» сделали гораздо раньше, чем кто-либо иной.

Программа была готова еще в мае. А уникальность программы пусть оценят зрители», – сказал заслуженный тренер России.