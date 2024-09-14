Анастасия Мишина: «Сегодня хотелось бы выступить лучше, но сезон начинается только с ноября. Это достойное начало»

Александр Галлямов и Анастасия Мишина рассказали, где выступят в ближайшее время.

Чемпионы мира в парном катании представили новую короткую программу на контрольных прокатах.

«Мы выступим на мемориале Панина-Коломенкина, он пройдет уже через две недели. Времени не так много, чтобы подработать программы.

Нам было важно показать программы, а форма в сентябре не может быть соревновательной. Это шоу, выступление, которым мы показываем федерации программы, выслушиваем пожелания и исправления к сезону», – сказал Галлямов.

«Сегодня хотелось бы выступить лучше, но сезон начинается только с ноября. Это достойное начало», – добавила Мишина.

Если бы наших фигуристов вернули прямо сейчас – кто реальный топ для мира?