Анастасия Мишина: «Сегодня хотелось бы выступить лучше, но сезон начинается только с ноября. Это достойное начало»
Александр Галлямов и Анастасия Мишина рассказали, где выступят в ближайшее время.
Чемпионы мира в парном катании представили новую короткую программу на контрольных прокатах.
«Мы выступим на мемориале Панина-Коломенкина, он пройдет уже через две недели. Времени не так много, чтобы подработать программы.
Нам было важно показать программы, а форма в сентябре не может быть соревновательной. Это шоу, выступление, которым мы показываем федерации программы, выслушиваем пожелания и исправления к сезону», – сказал Галлямов.
«Сегодня хотелось бы выступить лучше, но сезон начинается только с ноября. Это достойное начало», – добавила Мишина.
Если бы наших фигуристов вернули прямо сейчас – кто реальный топ для мира?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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