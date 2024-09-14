Евгений Плющенко: «Трусова делает большой шаг, двигает фигурное катание вперед своим возвращением на прокаты. Это для всех большая сенсация»
Евгений Плющенко рассказал о готовности Трусовой к контрольным прокатам.
Летом Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию.
— Форма Трусовой? Все увидите на прокатах. Она делает большой шаг, двигает фигурное катание вперед своим возвращением на прокаты. Это для всех большая сенсация.
— Выступит ли в сезоне?
— Посмотрим прокаты. Она сама решит, — сказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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