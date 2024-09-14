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Евгений Плющенко: «Трусова делает большой шаг, двигает фигурное катание вперед своим возвращением на прокаты. Это для всех большая сенсация»

Евгений Плющенко рассказал о готовности Трусовой к контрольным прокатам.

Летом Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. 

— Форма Трусовой? Все увидите на прокатах. Она делает большой шаг, двигает фигурное катание вперед своим возвращением на прокаты. Это для всех большая сенсация.

— Выступит ли в сезоне?

— Посмотрим прокаты. Она сама решит, — сказал Плющенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoМатч ТВ
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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