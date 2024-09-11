Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»

Тренер рассказала о подготовке Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к сезону.

– Как прошла подготовка к сезону?

– Подготовка прошла в соответствии с запланированным графиком. В конце мая отдохнули и с начала июня вышли на лед. Провели сбор в тренерском штабе Игоря Шпильбанда в США, где ставили ритм‑танец.

– Какие амбиции по ходу сезона?

– На мой взгляд, поставили интересные танцы. И надеемся на хорошее и стабильное исполнение, а также на оценку проделанной работы судьями в сезоне. Каждый день Екатерина Миронова и Евгений Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места.

– Как готовитесь к открытым прокатам?

– К прокатам готовимся, вчера анонсировали произвольную программу и музыку к ней. Хотим показать зрителю и судьям новые образы и идеи, – сказала Елена Соколова.