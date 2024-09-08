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  • Евгения Медведева: «Фигуристы завидуют пловцам, спортивным гимнастам. У нас один-единственный шанс на Олимпийских играх, нет права на ошибку»
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Евгения Медведева: «Фигуристы завидуют пловцам, спортивным гимнастам. У нас один-единственный шанс на Олимпийских играх, нет права на ошибку»

Евгения Медведева рассказала о значении главных стартов сезона для фигуристов

«На протяжении сезона постоянно куда-то отбираешься и нервничаешь: а вдруг тут не сделаю, там упаду и не отберусь. Это постоянный зуд, который не дает спокойно наслаждаться тем, как ты выходишь и красиво, чисто, прекрасно катаешься и выигрываешь.

А чемпионат мира и Олимпийские игры – те соревнования, на которые все приезжают в прекрасном настроении, потому что это последний старт в сезоне. Они везде отобрались, они знают, что остается только сделать свое, а дальше отдыхать.

Все такие довольные, добрые. Ждут, когда закончится этот чемпионат мира, чтобы отдыхать. Это два таких соревнования, которые для меня были именно праздниками спорта. Настолько праздничная атмосфера – как будто на фестиваль приезжаешь, где плюс ко всему есть еще возможность выиграть чемпионат мира.

Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, конкретно у меня – один раз в жизни. Когда есть один-единственный шанс... Фигуристы все время завидуют пловцам, тем же спортивным гимнастам.

Когда есть возможность выйти на брусья, выиграть и получить золотую медаль. Выйти на опорный прыжок, выиграть и получить еще одну золотую медаль. Пловцы могут проплыть 100 метров, 400 метров, большие дистанции. За каждую дистанцию – отдельная медаль. Поэтому у нас Майкл Фелпс 23-кратный олимпийский чемпион.

А у фигуристов один-единственный шанс. Поэтому мы сильно боролись за командный зачет. Это вторая возможность получить медаль. Поэтому, думаю, фигурное катание и ценится.

Во-первых, вид спорта красивый и зрелищный. А во-вторых, всего один шанс. Когда понимаешь, что нет права на ошибку, нет еще одной дистанции.

«Сегодня не получилось, завтра получится. Ножки забились, сегодня не получилось. Завтра восстановлюсь, покушаю хорошо, проплыву 400 метров – и будет золото». У нас такого нет», – сказала двукратная чемпионка мира на форум-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
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