Роман Костомаров: «Я впервые в новой жизни сыграл в футбол. Это было круто»
47-летний фигурист поучаствовал в благотворительном матче в Москве, вырученные средства от которого были направлены подопечным Фонда Константина Хабенского. Костомаров вышел на игру с протезами на ногах.
«Я впервые в новой жизни сыграл в футбол. 🦾
Это было круто и это была прекрасная, добрая, солнечная, звездная и душевная игра», – написал Костомаров, опубликовав видео в телеграм-канале.
«Конечно, мячик на месте я иногда чеканил, но чтобы поиграть на площадке в футбол – это первый раз.
Скорости у меня уже нет, но я играл в футбол раньше и был всегда в атаке. И понимаю, в какой позиции нужно находиться. Пытался как мог и старался забить», – цитирует Костомарова «Пятый канал».
Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023 из-за осложнений на фоне пневмонии он перенес ампутации ног ниже колена, а также кистей.
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