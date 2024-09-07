Роман Костомаров: «Я впервые в новой жизни сыграл в футбол. Это было круто»

Роман Костомаров показал, как играет в футбол с протезами

47-летний фигурист поучаствовал в благотворительном матче в Москве, вырученные средства от которого были направлены подопечным Фонда Константина Хабенского. Костомаров вышел на игру с протезами на ногах.

«Я впервые в новой жизни сыграл в футбол. 🦾

Это было круто и это была прекрасная, добрая, солнечная, звездная и душевная игра», – написал Костомаров, опубликовав видео в телеграм-канале.

«Конечно, мячик на месте я иногда чеканил, но чтобы поиграть на площадке в футбол – это первый раз.

Скорости у меня уже нет, но я играл в футбол раньше и был всегда в атаке. И понимаю, в какой позиции нужно находиться. Пытался как мог и старался забить», – цитирует Костомарова «Пятый канал».

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023 из-за осложнений на фоне пневмонии он перенес ампутации ног ниже колена, а также кистей.