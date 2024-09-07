Костомаров рассказал, что готовится к протезированию левой руки: «Протез дорогой, но государство поддерживает»
Роман Костомаров рассказал, что готовится к протезированию левой руки
«Делают протез на вторую руку. Будет в скором времени готов. Он будет аналогичен первому.
Пока это самый усовершенствованный что есть. Протез дорогой, но государство в этом поддерживает», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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