Костомаров рассказал, что готовится к протезированию левой руки: «Протез дорогой, но государство поддерживает»

Роман Костомаров рассказал, что готовится к протезированию левой руки

«Делают протез на вторую руку. Будет в скором времени готов. Он будет аналогичен первому.

Пока это самый усовершенствованный что есть. Протез дорогой, но государство в этом поддерживает», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.