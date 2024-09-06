Федорова о фигуристках в медиа: «Большой респект Медведевой и ее агенту – они делают все возможное, чтобы оставаться на слуху, но без какой-либо грязи и желтухи»
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира среди юниоров в парном катании Федорова комментирует соревнования на Okko.
– После завершения карьеры многие фигуристки уходят в журналистику, работают ведущими. Как ты думаешь, почему сложилась такая тенденция?
– Да, такая тенденция есть, и она складывается неспроста. Фигуристы – своего рода эгоисты, люди, которые обожают внимание, признание, и поэтому, когда заканчивается одна публичная история, открывается другая. Это тоже работа в кадре, это тоже зрители, это тоже люди, которые подходят и с тобой фотографируются, общаются и так далее.
Плюс мне, например, просто нравится эта работа. Я обожаю общаться с людьми, как мне кажется, у меня получается многих расположить к себе. Не знаю, в силу чего это происходит, но это происходит, и слава богу, что это так. Поэтому я еще со средних классов знала, что буду в журналистике, а в какой плоскости – время покажет. Пока в спорте.
– Чье развитие в медиа из фигуристок тебе больше всего импонирует?
– Наверное, неправильно будет сказать импонирует, но приносит бо́льшие плоды, как мне кажется, это, конечно, Женя Медведева. Большой респект ей и ее агенту, они делают все возможное для того, чтобы оставаться на слуху, и принимают участие не только в спортивных проектах, но и в проектах, связанных с шоу-бизнесом.
И это все без какой-либо грязи, без какой-либо желтухи, максимально по-доброму. Поэтому, наверное, я бы выделила во всей этой истории Женю, – сказала Федорова.
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