Евгения Медведева: «Когда пытаешься выучить четверной, понимаешь, что это абсолютно не заложено природой. Я долбилась об него только так»

Евгения Медведева рассказала, почему перестала участвовать в соревнованиях

– До какого возраста вообще можно кататься, если нет проблем?

– Катайся, пожалуйста, пока ты конкурентоспособен. С каждым годом мы теряем один процент гибкости – это научный факт. И тело уже не такое подвижное. Но на Олимпиаде в Сочи была, например, Каролина Костнер, в 2014 году ей было 27 или 28.

Пока катается, пока у тебя сохраняется конкурентоспособность, когда ты все еще в состоянии делать те элементы, которые могут поднять тебя на пьедестал – почему нет? Иди катайся, это же офигенно.

– Ты почему завязала?

– Я завязала, потому что тогда уже вышли девчонки, которые четверные прыгали. Я все, что выиграла, выиграла на тройных прыжках.

– А четверной что требует дополнительно?

– Дополнительной силы, координации, гибкости – суставов, связок. Дополнительной подготовки.

Я столько лет была на тройных, и в таком взрослом возрасте – 19-20 лет – учить четверные... В этом возрасте уже для координации сложно. У тебя мозг и тело не особо понимают, что нужно сделать, чтобы скрутить четверной прыжок.

И ты уже начинаешь головой понимать, что это не совсем в биомеханике заложено нашей изначально.

– А ты пробовала?

– Конечно. Я долбилась об него только так вообще. И ты когда пытаешься его выучить уже не в маленьком, а во взрослом возрасте, ты начинаешь понимать, что это абсолютно не заложено природой. Тебе просто морально тяжело подпрыгнуть и четыре оборота скрутить в воздухе.

У меня было так. И плюс еще травма. В какой-то момент я поняла, что уже неконкурентоспособна. Во-вторых, у меня очень сильно все болело, там еще и ковид начался... Вот в ковид я и сказала – все, пока, – сказала двукратная чемпионка мира.