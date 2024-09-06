Федорова о стиле комментирования Тарасовой: «На любителя. Поработать в паре с Татьяной Анатольевной мне бы хотелось»

Лина Федорова оценила комментаторский стиль Татьяны Тарасовой

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира среди юниоров в парном катании Федорова комментирует соревнования на Okko.

– Самый знаменитый комментатор фигурного катания в нашей стране – Татьяна Тарасова. Как тебе ее стиль комментирования? Хотела бы ты поработать в паре с Татьяной Анатольевной?

– Да, Татьяна Анатольевна Тарасова – самый знаменитый комментатор, это вообще никак нельзя отрицать. Стиль... Я бы сказала – на любителя. Кто-то считает, что она комментирует здорово и по делу, кто-то считает, что она могла бы воздерживаться от каких-то комментариев в адрес спортсменов, тренеров и так далее.

Я приму нейтралитет во всей этой истории и скажу, что она действительно великий человек, это тренер с большой буквы, выдающаяся личность.

Поработать в паре с Татьяной Анатольевной мне бы хотелось, но я бы начала готовиться за месяц к этому событию, а не за полторы-две недели, как обычно.

Как-то раз брала у нее интервью, и это было, наверное, одним из самых тяжелых интервью в моральном плане для меня, но и опыта тогда было меньше. Сейчас, думаю, все бы прошло гораздо-гораздо лучше. По крайней мере, хочется верить в то, что когда-нибудь это случится, – сказала Федорова .