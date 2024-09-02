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  • Боровикова о Малеиной и Самохине: «Стараемся ставить все программы на дугах, чтобы показывать сильные стороны ребят – они очень хорошо скользят, взаимодействуют»
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Боровикова о Малеиной и Самохине: «Стараемся ставить все программы на дугах, чтобы показывать сильные стороны ребят – они очень хорошо скользят, взаимодействуют»

Мария Боровикова рассказала о прогрессе дуэта Елизавета Малеина – Матвей Самохин

«Ритм-танец и произвольный Лизе с Матвеем поставил Денис Самохин. Дальше добавляли хореографии уже все вместе нашей командой. На ритм-танец взяли музыку – Lets Call The Whole Thing Off в исполнении Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Очень понравилась эта музыка самим ребятам. Я бы сказала, что Матвей сам выбрал ее. Звучание дуэта позволило сделать интересную постановку под пасодобль, где поет Армстронг – катает партию Матвей, где Фицджеральд – партия Лизы. Вторая часть – Элвис Пресли – один из любимых исполнителей Матвея. Мы с ним очень часто видели, как ребята из шоу-балета «Тодес» танцуют под Элвиса Пресли.

Программа на тему музыки 60-х получилась танцевальной – Матвей кайфует, Лиза тоже начинает заводиться вместе с ним и танцевать. На этом все построено.

Произвольный поставили на композиции из мюзикла «Шахматы». В прошлом сезоне у ребят был ритм-танец «Ночь в Бангкоке» из этого же мюзикла. Сейчас мы взяли другие мелодии, потому что мюзикл очень нравится. Матвей смотрел его несколько раз, когда он шел в МДМ в Москве. Мы сделали программу, построенную на сюжете, что он (Матвей) – молодой человек, который задумывается о будущем, находит свою музу (Лиза), и она помогает ему выбрать путь.

Мы стараемся ставить все программы на дугах, чтобы показывать сильные стороны ребят – они очень хорошо скользят, взаимодействуют. Очень повзрослели. Растанцовываются. В общем, мы довольны», – сказала Боровикова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
Денис Самохин
Матвей Самохин
Мария Боровикова
Елизавета Малеина
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