«Паста в сливочном соусе с креветками. Потому что я Креветка Валиева». Камила – на вопрос о коронном блюде

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопросы блиц-интервью

– Самое яркое событие этого лета?

– Выход на шоу.

– Опаздывала ли когда-нибудь на свой номер в шоу?

– Нет.

– Какую мечту осуществила?

– Вышла на лед. А, и кстати, еще школу закончила.

– Что больше всего любишь делать в свой выходной?

– Лежать, гулять.

– Как опишешь себя тремя словами?

– Да не знаю, опишите меня сами, пожалуйста, ха-ха.

– Твое коронное блюдо?

– Паста в сливочном соусе с креветками. Потому что я Креветка Валиева, ха-ха.

– Любимое направление в танцах?

– Vogue.

– Лучший совет, который ты получала?

– Не буду раскрывать карты.

– Настенька, Людмила, Лея или Одарка?

– Одарка. И Настенька.

– Если бы ты могла исполнить любую роль в «Навка Шоу», какую бы ты выбрала?

– Одарку, ну не знаю... Это слишком сложно! – сказала Валиева в видео, опубликованном в телеграм-канале шоу Навки.

Валиева вернулась: обошла бан в шоу Навки, ее представили как «чемпионку наших сердец»