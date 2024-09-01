«Паста в сливочном соусе с креветками. Потому что я Креветка Валиева». Камила – на вопрос о коронном блюде
– Самое яркое событие этого лета?
– Выход на шоу.
– Опаздывала ли когда-нибудь на свой номер в шоу?
– Нет.
– Какую мечту осуществила?
– Вышла на лед. А, и кстати, еще школу закончила.
– Что больше всего любишь делать в свой выходной?
– Лежать, гулять.
– Как опишешь себя тремя словами?
– Да не знаю, опишите меня сами, пожалуйста, ха-ха.
– Твое коронное блюдо?
– Паста в сливочном соусе с креветками. Потому что я Креветка Валиева, ха-ха.
– Любимое направление в танцах?
– Vogue.
– Лучший совет, который ты получала?
– Не буду раскрывать карты.
– Настенька, Людмила, Лея или Одарка?
– Одарка. И Настенька.
– Если бы ты могла исполнить любую роль в «Навка Шоу», какую бы ты выбрала?
– Одарку, ну не знаю... Это слишком сложно! – сказала Валиева в видео, опубликованном в телеграм-канале шоу Навки.
Валиева вернулась: обошла бан в шоу Навки, ее представили как «чемпионку наших сердец»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий