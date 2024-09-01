Навка об учебе Валиевой и участии в шоу: «Будем согласовывать график. Надеюсь, она продолжит радовать, не оставит любимых зрителей»

Татьяна Навка надеется, что учеба Камилы Валиева не помешает ее участию в шоу

Ранее президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил , что фигуристка Валиева поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.

«Будем согласовывать с Камилой ее график. Надеюсь, она продолжит радовать, не оставит своих любимых зрителей, которые следят за ней и верят, что у нее все будет хорошо.

Что касается будущей профессии Камилы, то лучше спросить у нее, кем она хочет быть», – сказала продюсер и олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка .

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