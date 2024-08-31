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Эстонка Гойдина стала первой за 17 лет европейской фигуристкой, за исключением России, взявшей серебро на Гран-при среди юниоров

Элина Гойдина стала первой за 17 лет европейской фигуристкой, за исключением россиянок, взявшей серебро на Гран-при среди юниоров.

Накануне Гойдина заняла второе место на этапе Гран-при в Риге, победила японка Мао Шимада. 

Последний раз европейская фигуристка брала серебро на юниорском Гран-при в 2007 году – тогда эстонка Светлана Исакова стала второй в Шеффилде. 

Гойдиной 14 лет, она является чемпионкой Эстонии 2024 года. Тренируется у Сергея Розанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Эстонии
Элина Гойдина
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