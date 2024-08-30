Татьяна Тарасова: «Хотелось бы снова увидеть Щербакову на соревнованиях. Она не успела нам надоесть, только одержала значимые победы – и сразу травма»

Татьяна Тарасова оценила перспективы возвращения Анны Щербаковой к соревнованиям

В марте олимпийская чемпионка перенесла операцию на голеностопе. Она возобновила тренировки на льду в июле, а сегодня показала на видео , как восстанавливает прыжки.

«Я не врач, не знаю ее точный диагноз, насколько травма тяжелая была. Всегда так или иначе фигуристы восстанавливались, хотя есть повреждения, после которых стопроцентную форму уже не вернуть.

Все будет зависеть от нее. Не знаю, продолжит ли она спортивную карьеру, мы с ней не общались, дурить вас не хочу. Если нога позволит, то почему бы и нет.

Конечно, мне бы хотелось снова ее увидеть на соревнованиях. Она не успела нам надоесть. Только одержала первые значимые победы – и сразу травма. Это слишком мало», – сказала заслуженный тренер СССР.