Тарасова – Щербаковой: «Анечка, желаю тебе здоровья, счастья, удачи в жизни. Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя все»
Татьяна Тарасова поздравила Анну Щербакову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира исполнилось 20 лет.
– Анечка, дорогая, желаю тебе здоровья, счастья и удачи в жизни. Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя все. Сохранять свою индивидуальность.
– Хотели бы, чтобы она вернулась на соревнования?
– Это ее дело, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
С таким же напором и проникновением она требовала заменить Щербакову на ЧЕ и ОИ Туктамышевой.