Тарасова – Щербаковой: «Анечка, желаю тебе здоровья, счастья, удачи в жизни. Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя все»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Анну Щербакову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира исполнилось 20 лет.

– Анечка, дорогая, желаю тебе здоровья, счастья и удачи в жизни. Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя все. Сохранять свою индивидуальность.

– Хотели бы, чтобы она вернулась на соревнования?

– Это ее дело, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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12 комментариев
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С днём рожденья, Аня! Здоровья, успехов и новых проектов!
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с днем рождения, Анюта!!!
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С днем рождения 🎂🎁🎈
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Спасибо, Татьяна Анатольевна! Присоединяемся!
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Быстро время бежит......... Поздравляем и пусть главные в жизни победы еще не произошли ). Счастья и здоровья.
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Анну с днём рождения . Крепчайшего здоровья . Отличного праздничного дня .
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С Днём Рождения, Аня! Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия!
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В голове у ТАТ походу одна стандартная фраза для всех заготовлена про возвращение) Видимо достали про паузных дев спрашивать...Хотя, после такого теплого поздравления, могла бы сказать: конечно, очень хочу, ее очень не хватает. И совсем не важно о чем догадывается/знает бабушка.
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Ну какое возвращение с такими травмами? Бесконечные глупые вопросы от журналистов..
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Happy best day, Anna!🎀🎀🎀
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... сколько искренней теплоты, заботы и материнской опеки в пожеланиях Тарасовой Щербаковой!

С таким же напором и проникновением она требовала заменить Щербакову на ЧЕ и ОИ Туктамышевой.
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