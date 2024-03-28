Тарасова – Щербаковой: «Анечка, желаю тебе здоровья, счастья, удачи в жизни. Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя все»

Татьяна Тарасова поздравила Анну Щербакову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира исполнилось 20 лет.

– Анечка, дорогая, желаю тебе здоровья, счастья и удачи в жизни. Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя все. Сохранять свою индивидуальность.

– Хотели бы, чтобы она вернулась на соревнования?

– Это ее дело, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.