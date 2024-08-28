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  • Трусова о свадебном платье: «Всегда мечтала стать настоящей принцессой, и на свадьбе почувствовала себя таковой на все 100%»
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Трусова о свадебном платье: «Всегда мечтала стать настоящей принцессой, и на свадьбе почувствовала себя таковой на все 100%»

Александра Трусова рассказала о своем свадебном платье

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа.

«Я всегда мечтала стать настоящей принцессой, и в этот волшебный день я почувствовала себя таковой на все 100%! Эти моменты я запомню на всю жизнь!

От всей души благодарю невероятного дизайнера Юлию Прокип и команду ее ателье, которые проделали колоссальную работу для создания моего свадебного платья и сделали настоящее произведение искусства!

И это все было для меня! Уникальное эксклюзивное кутюрное платье», – рассказала Трусова.

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Александры Трусовой
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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