Трусова о свадебном платье: «Всегда мечтала стать настоящей принцессой, и на свадьбе почувствовала себя таковой на все 100%»

Трусова о свадебном платье: «Всегда мечтала стать настоящей принцессой, и на свадьбе почувствовала себя таковой на все 100%»
Александра Трусова рассказала о своем свадебном платье
Трусова вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа.
«Я всегда мечтала стать настоящей принцессой, и в этот волшебный день я почувствовала себя таковой на все 100%! Эти моменты я запомню на всю жизнь!
От всей души благодарю невероятного дизайнера Юлию Прокип и команду ее ателье, которые проделали колоссальную работу для создания моего свадебного платья и сделали настоящее произведение искусства!
И это все было для меня! Уникальное эксклюзивное кутюрное платье», – рассказала Трусова.
Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Александры Трусовой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости