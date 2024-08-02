Аделина Сотникова: «Без наших атлетов Олимпиаду вряд ли можно считать полноценной. Верю, что однажды настоящий олимпийский дух окажется сильнее политики»

Аделина Сотникова заявила, что без россиян Олимпиаду нельзя назвать полноценной.

К Играм-2024 в спортсменов из России допустили в нейтральном статусе после проверки на соответствие условиям МОК. Приняли приглашение 15 человек.

«К олимпийскому золоту спортсмены стремятся всю жизнь. Это соревнования, где за пьедестал борются лучшие из лучших. Без наших атлетов эти Игры вряд ли можно считать полноценными.

Я верю, что однажды настоящий олимпийский дух окажется сильнее политики, и наши ребята снова будут завоевывать медали.

Главное – продолжать тренироваться, каждый день добиваться новых высот. И тогда точно победа будет за нами», – написала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании.