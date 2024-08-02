Аделина Сотникова: «Без наших атлетов Олимпиаду вряд ли можно считать полноценной. Верю, что однажды настоящий олимпийский дух окажется сильнее политики»

Теги сборная России Аделина Сотникова Олимпиада-2024 Фигурное катание

Аделина Сотникова заявила, что без россиян Олимпиаду нельзя назвать полноценной.

К Играм-2024 в Париже спортсменов из России допустили в нейтральном статусе после проверки на соответствие условиям МОК. Приняли приглашение 15 человек. 

«К олимпийскому золоту спортсмены стремятся всю жизнь. Это соревнования, где за пьедестал борются лучшие из лучших. Без наших атлетов эти Игры вряд ли можно считать полноценными.

Я верю, что однажды настоящий олимпийский дух окажется сильнее политики, и наши ребята снова будут завоевывать медали.

Главное – продолжать тренироваться, каждый день добиваться новых высот. И тогда точно победа будет за нами», – написала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании.

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17 комментариев
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А игры Брикс, конечно, полноценные.
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С нами или без нас , олимпийское золото настоящее. А история запоминает победителей. И через 30-50-100 лет будут вспоминать и читать про участников Олимпиады. А про тех кого там не было , и не вспомнят.
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Это легко сделать: просто не пороть полит фигню в соцсетях, взять и поехать. И поехали бы, если бы не было этой помойной пропаганды во всевозможных сми.
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ты вообще крайне спорный олимпийский персонаж, Сотникова. молчала бы лучше. с той судьей что тебе золото подарила обнимашки делаешь еще, посылаешь ей открытки, цветы? не забывай её. она очень много для тебя сделала.
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Аделина, без докрученных прыжков, со своим судьей и с раздутыми компонентами олимпийское золото в женской одиночке домашней олимпиады вряд ли можно считать полноценным.
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Ответ Адепт Суперлиги
Это легко сделать: просто не пороть полит фигню в соцсетях, взять и поехать. И поехали бы, если бы не было этой помойной пропаганды во всевозможных сми.
Пропаганда в данном случае вторична, хотя и была громкой. Шубенков же сказал, кто поедет, того лишат финансирования. А иного нет...
Пропаганда, скорее, для оправдания факта "непоездки" в глазах населения...
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Олимпийский дух, который сильнее политики - это когда спортсмены готовы выразить свое мнение без давления федерации ?
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Ответ Злой Руся
С нами или без нас , олимпийское золото настоящее. А история запоминает победителей. И через 30-50-100 лет будут вспоминать и читать про участников Олимпиады. А про тех кого там не было , и не вспомнят.
И не поспоришь. История помнит победителей
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Если бы спорт был вне политики, вряд ли АС стала ОЧ)
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Ответ Data Architector
Пропаганда в данном случае вторична, хотя и была громкой. Шубенков же сказал, кто поедет, того лишат финансирования. А иного нет... Пропаганда, скорее, для оправдания факта "непоездки" в глазах населения...
Ну так финансирование же лишают из-за повесточки, ну и ради откатов. По факту спорт в этой стране не нужен никому из руководящих кругов: раньше это было некой демонстрацией величия, а сейчас им даже лучше, прикрываемся позицией: весь мир против нас, зато не обделаемся на олимпиаде и не будем чувствовать в кулуарах неловкость) по советским лекалам идём: если нигде не участвуем, то значит не можем проиграть)
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Ответ Melnikov1968
А игры Брикс, конечно, полноценные.
Как могут быть полноценными игры, про которые никто не знает?)
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Методича
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как дух может быть сильнее политики Если политики прямо говорят что кто поехал тот предатель родины?
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Я знаю банить будут, нас всех не перечесть, когда такие дуры как Сотникова есть
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