Трусова о возможном участии в контрольных прокатах: «Я эту новость не комментирую. Пока что ничего сказать не могу»

Александра Трусова высказалась о возможном участии в контрольных прокатах.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.

«Я эту новость не комментирую, поэтому пока что ничего сказать не могу», – сказала Трусова.

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