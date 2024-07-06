Трусова о возможном участии в контрольных прокатах: «Я эту новость не комментирую. Пока что ничего сказать не могу»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Александра Трусова высказалась о возможном участии в контрольных прокатах.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года. 

«Я эту новость не комментирую, поэтому пока что ничего сказать не могу», – сказала Трусова.

Трусова возвращается – и в фигурке переполох

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34 комментария
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Ответ Max Zdanov
Хорошо что у нас полностью отсутствует институт репутации, во многих других странах за такой хайп Саша лишилась бы половины болельщиков, и это касается всех наших девушек "на паузе". А тут можно хоть каждый год так "возвращаться", фанаты все равно схавают.
Как раз плохо, что у нас нет института репутации. Звезды разводят фанатов как глупых котят.
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Хорошо что у нас полностью отсутствует институт репутации, во многих других странах за такой хайп Саша лишилась бы половины болельщиков, и это касается всех наших девушек "на паузе". А тут можно хоть каждый год так "возвращаться", фанаты все равно схавают.
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Я вам ничего не скажу,но вы меня побольше об этом спрашивайте.С пиаром все понятно.
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Если человек на что-то настроен, ответ может быть либо положительный, либо отрицательный. Что они все из себя леди Ди в изгнании строят.
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Ответ tanya_1111
Какие же тут все обиженные, Трусова вообще не обязана комментировать ваши или чьи либо ещё фантазии.
Но подготовку к свадьбе она же комментирует))
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Позорище.
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Трусова не знает, зато весь ФК бомонд ввозбудился, Саша сможет, мы верим. И где то улыбается Яна Рутковская, учитесь как создавать инфо поводы из ничего, классика рекламы , главное сообщить новость, а потом, перед самим событием, грамотно объяснить , почему она не случилась.
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Ответ Док Аксель
Это не новость, а кем-то запущенная "утка", которая летала два дня, да ещё и обзвон по ней был масштабный. Теперь вот до самой Трусовой дозвонились.
Ну если утка была, то она могла ее сразу опровергнуть, а не мямлить - ну я не знаю, ну может быть....
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Ответ Westmoreland
Трусова не знает, зато весь ФК бомонд ввозбудился, Саша сможет, мы верим. И где то улыбается Яна Рутковская, учитесь как создавать инфо поводы из ничего, классика рекламы , главное сообщить новость, а потом, перед самим событием, грамотно объяснить , почему она не случилась.
Саша с удовольствием втянулась в интриги шоу-биза.
Разочарование...
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Ответ Max Zdanov
Хорошо что у нас полностью отсутствует институт репутации, во многих других странах за такой хайп Саша лишилась бы половины болельщиков, и это касается всех наших девушек "на паузе". А тут можно хоть каждый год так "возвращаться", фанаты все равно схавают.
Так она и лишается постепенно, поэтому и хайпует
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Так и молчи тогда
А то коммент: без комментов
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Пиар-директор был пьян
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Ответ tanya_1111
Какие же тут все обиженные, Трусова вообще не обязана комментировать ваши или чьи либо ещё фантазии.
т.е. "здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали"??
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.... И я первый раз об этом слышу,-мысленно добавила Саша🫣
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Таки нет, получается…. 🤔
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Ответ nnp165
Потому что хочет комментировать и комментирует. Но никоим образом не обязана. Надоест комментировать подготовку к свадьбе, перестанет, будет ровно также в своём праве.
Согласна, но дать точный ответ может же??
Ну или хотя бы - я ещё сама не поняла - участвовать мне или нет....
А то вот эти - я не комментирую...Блин, малявка бегает и выделывается))
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Ответ Девочка с севера
С чего вы взяли, что она настроена???
Если слух запускается, значит его кто-то запустил. Ищи кому выгодно.
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Ответ Olga.t
Саша с удовольствием втянулась в интриги шоу-биза. Разочарование...
Ну не совсем разочарование, просто осадочек))
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Ну хоть так...Ни да, ни нет, а по возможностям.
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... сами всё увидите.. (С)
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Саша, как говорится, отвечай за базар))
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