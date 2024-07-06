Трусова о возможном участии в контрольных прокатах: «Я эту новость не комментирую. Пока что ничего сказать не могу»
Александра Трусова высказалась о возможном участии в контрольных прокатах.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.
«Я эту новость не комментирую, поэтому пока что ничего сказать не могу», – сказала Трусова.
Разочарование...
А то коммент: без комментов
Ну или хотя бы - я ещё сама не поняла - участвовать мне или нет....
А то вот эти - я не комментирую...Блин, малявка бегает и выделывается))