Евгения Медведева приняла участие в реалити-шоу «Место силы» на ТНТ

Евгения Медведева стала гостьей нового реалити-шоу «Место силы».

«На ТНТ стартует новое мистическое реалити «Место силы», съемки которого прошли в Санкт-Петербурге.

Участники проекта – люди, считающие себя обладателями сверхспособностей – попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.

Каждую неделю шоу будет покидать один из экстрасенсов», – говорится в анонсе первого выпуска, который выйдет в эфир 29 июня в 19:00.

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