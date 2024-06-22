Евгения Медведева приняла участие в реалити-шоу «Место силы» на ТНТ

Теги телевидение сборная России Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева стала гостьей нового реалити-шоу «Место силы».

«На ТНТ стартует новое мистическое реалити «Место силы», съемки которого прошли в Санкт-Петербурге.

Участники проекта – люди, считающие себя обладателями сверхспособностей – попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.

Каждую неделю шоу будет покидать один из экстрасенсов», – говорится в анонсе первого выпуска, который выйдет в эфир 29 июня в 19:00. 

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21 комментарий
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Опять какая- то чепуха. И кто смотрит эти шоу?
+28
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+21
вот это фрик щоу, это даже круче пиджака Валиевой.
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Ответ Mari Gams
Не видели , но уже знаете и оцениваете ))) вы тоже экстрасенс ?
Да. Любое мероприятие, где упоминается слово "экстрасенс" или "астролог" подлежит мгновенному осуждению.
+19
-4
+15
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Да не вляпается она никуда, это же шоу, что вы так серьезно к этому относитесь. Там многие знаменитости участвуют и, думаю, что подходят к этому с юмором
+17
-8
+9
Ответ Sveta Arhipova
А я бы посмотрела пару выпусков из-за ведущего (Юрий Музыченко классный)
Да, мне тоже нравится он, как ведущий
+11
-3
+8
А я бы посмотрела пару выпусков из-за ведущего (Юрий Музыченко классный)
+17
-12
+5
Интересненько, надо будет посмотреть
+14
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+3
Интересно посмотреть, Женя классная
+23
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+2
Не смотрю БЭ, но выпуск с Женей посмотрю)
+21
-19
+2
Видела шоу с Димой Биланом, прикольно
+16
-14
+2
Ответ Streetbor
вот это фрик щоу, это даже круче пиджака Валиевой.
Вообще БЭ считается рейтинговым шоу ТНТ, так что люди смотрят, но каждому своё конечно
+15
-13
+2
Ответ Sveta Arhipova
А я бы посмотрела пару выпусков из-за ведущего (Юрий Музыченко классный)
чем он классный?
+5
-3
+2
Экстрасенсам не верю и не смотрю , но Женя заинтриговала , придётся смотреть , так много активностей у Евгении не все успеваешь увидеть .
+20
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+1
Посмотрю только из-за Жени, экстрасенсы не моя тема
+17
-16
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Ответ Железная Леди
Опять какая- то чепуха. И кто смотрит эти шоу?
Не видели , но уже знаете и оцениваете ))) вы тоже экстрасенс ?
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