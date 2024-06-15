Дмитрий Алиев: «Доволен, что сальто включили в список разрешенных элементов. Это опасно, но зато очень зрелищно и эффектно»

Теги сборная России ISU мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев рад тому, что ISU снял запрет на сальто для фигуристов.

«Я доволен, что сальто включили в список разрешенных элементов. Ко мне это решение имеет отношение, потому что я недавно овладел этим элементом.

И мне кажется, что сальто сможет украсить программы. Безусловно, это опасный элемент, но зато очень зрелищный и эффектный», – сказал чемпион Европы-2020 по фигурному катанию.

«Можно мне слово на одну минуту?» – «Нет!» В фигурке подавили бунт

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4 комментария
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Дмитрию правильно исполнять сальто адо научиться. Приземление почти на прямые ноги, это не поавильно
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