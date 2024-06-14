Татьяна Тарасова: «Вечерний Ургант» – лучшее, что было на нашем телевидении. Если бы меня позвали на это шоу, я бы побежала»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Иван Ургант Фигурное катание

Тарасова назвала «Вечерний Ургант» лучшим шоу на российском телевидении.

«Стала бы гостьей шоу Ивана Урганта? Если бы меня позвали – я бы побежала! «Вечерний Ургант» – лучшее, что было на нашем телевидении!

Знаю Ваню как необыкновенную творческую личность и знаю, что вся страна смотрела его шоу. Все обожали эту передачу и его! Все обожали его так, как обожают талантливых людей», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с апреля 2012-го по февраль 2022 года. 

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10 комментариев
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Это, пожалуй, единственное шоу, которое я иногда смотрела, остались приятные воспоминания.
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Да, Ваня Ургант и правда крут, но похоже Татьяна Анатольевна вы с ним сейчас на разных берегах и с головой, честью и совестью у Урганта оказалась все в порядке и я очень рад, что он адекватный и порядочный человек!!!
+14
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"Вечерний Ургант" и ему подобное — это всё перепевки западных программ.
А вот КВН и ЧКГ — чисто наши "изобретения".
Правда, у них лучшие годы уже в прошлом.
+2
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Езжай в Америку за ботинками, там встретитесь.
+6
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0
Ответ Н.Ф.
"Вечерний Ургант" и ему подобное — это всё перепевки западных программ. А вот КВН и ЧКГ — чисто наши "изобретения". Правда, у них лучшие годы уже в прошлом.
Ну в принципе ЧГК ещё кое-как держится. КВН нынешний вообще не смотрю.
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Ответ Н.Ф.
"Вечерний Ургант" и ему подобное — это всё перепевки западных программ. А вот КВН и ЧКГ — чисто наши "изобретения". Правда, у них лучшие годы уже в прошлом.
Причём в очень далёком прошлом, к сожалению.
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