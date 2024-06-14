Татьяна Тарасова: «Вечерний Ургант» – лучшее, что было на нашем телевидении. Если бы меня позвали на это шоу, я бы побежала»

Тарасова назвала «Вечерний Ургант» лучшим шоу на российском телевидении.

«Стала бы гостьей шоу Ивана Урганта? Если бы меня позвали – я бы побежала! «Вечерний Ургант» – лучшее, что было на нашем телевидении!

Знаю Ваню как необыкновенную творческую личность и знаю, что вся страна смотрела его шоу. Все обожали эту передачу и его! Все обожали его так, как обожают талантливых людей», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с апреля 2012-го по февраль 2022 года.