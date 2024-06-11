Крылова о работе с Кагановской: «Иногда бывают разногласия, у Василисы характер непростой. Я человек номер один, который может ее поставить на правильный путь»

Тренер Анжелика Крылова рассказала о непростом характере Василисы Кагановской.

«С Василисой у нас особенный контакт, потому что она выращена мной как танцорша. Она каталась в Питере и приехала маленькая сюда, я ее знаю с возраста 12 лет. Она выросла на моих глазах, еще растет и будет расти.

Иногда бывают и разногласия, иногда я не согласна с ее поведением. У нее тоже характер очень непростой. Хотя когда они катались в паре с Валерой ( ), думали, что Валера непростой, но она тоже не скажу, что очень простая. Я считаю, что я человек номер один, который может ее поставить на правильный путь, вывести всех тараканов, которые есть у нее в голове, и двигаться дальше.

Я не скажу, что в то время когда они каталась, Валера был ведущий. В соревновательных моментах она меньше косячила, чем Валера. По своему характеру и как она умеет собираться, она, я считаю, может быть явным лидером.

Я чувствую с ней комфорт, но иногда ее заносит – например, если ей что-то не нравится. Например, в постановке мы что-то делаем, она не будет говорить, она сразу уходит в себя. Занимает какое-то время, чтобы она из этого вышла», – сказала .