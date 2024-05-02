Василиса Кагановская: «Крылова боялась, что мы с Ангелополом не сойдемся характерами, что на меня окажут плохое влияние. Я была наивной пай-девочкой»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Кагановская рассказала, что ее не хотели ставить в пару с Ангелополом.

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступали в танцевальном дуэте в течение пяти сезонов. Летом 2023 года пара распалась.

– Это правда, что вашей пары Кагановская – Ангелопол вообще могло бы не быть, потому что Анжелика Крылова изначально не хотела вас ставить в пару из-за разницы в росте?

– Да, это правда, и причем не только из-за разницы в росте. А еще из-за того, что я приехала в Москву такой наивной пай-девочкой. И [Крылова] боялась, что мы не сойдемся характерами, что могут на меня произвести плохое влияние.

И плюс, конечно, разница в росте – я приехала в Москву с ростом 140 в 12 лет. Так что я была очень маленькой.

– А что повлияло все-таки на исход решения?

– Наше желание. Больше даже со стороны Валеры. Он ходил и говорил с Анжеликой Алексеевной, что вот, я хочу с ней кататься. «Хорошо, идите, пробуйте», – сказала Кагановская в программе «Что там в миксте?» на Оkko.

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4 комментария
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ой я сейчас заплачу..."наивная пай-девочка" кинула партнера ради блатного московского мальчика...уси-пуси наивняшка
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Очень понравилась программа. Василиса веселушка, Максим хорошо Василису дополняет. Видно что ребята становятся парой. Очень мудро, что ребята не стали выносить сор из избы касательно предыдущих партнёров. Жду с огромным интересом ребят в новом сезоне🥰
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Кагановская не плохо так вжилась в роль пай-девочки. А она рассказала, что этот всем известный контракт они с Крыловой вдвоем придумали или снова скромно умолчала? 😄
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