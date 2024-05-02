Кагановская о распаде дуэта с Ангелополом: «Это началось в июле. На пару месяцев получилось все склеить, а в итоге – что есть, то есть»
Василиса Кагановская рассказала о распаде дуэта с Валерием Ангелополом.
Фигуристы выступали вместе в течение пяти сезонов, но их пара распалась в конце августа 2023 года.
– Без лишних подробностей – естественно, все в курсе конфликта, который муссировался очень долго. Правда ли, что последней каплей в вашем сотрудничестве стал как раз-таки контракт? Или были еще какие-то моменты, которые к этому вели?
– Не было такого, что в один день – контракт, и все. Это началось в июле. Тогда тоже ходило много разговоров, что пара распадается.
И это действительно так, пара была на грани распада, но нашими общими попытками – моими, Анжелики Алексеевны Крыловой – удалось как-то слепить все обратно.
Потому что не хотелось пропускать целый сезон. Уже было пару месяцев до контрольных прокатов, и неизвестно, что дальше. Поэтому мы хотели «склеить» до чемпионата России. Но на пару месяцев, с июля до конца августа, это получилось, а в итоге – что есть, то есть.
– То есть вы знали, что пара, скорее всего, распадется после чемпионата России, до которого вы хотели дотянуть, и с такими мыслями проводили тренировки.
– Да.
– Жестко. А как вообще кататься с таким пониманием?
– Ну, слушайте... И не через такое проходили, – сказала Кагановская в программе «Что там в миксте».
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