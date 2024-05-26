Яблоков о пробах в танцах на льду: «Прикольный опыт, реально классный. Скольжение потом ощущается совершенно по-другому»
Илья Яблоков рассказал о попытке перехода в танцы на льду.
Фигурист пробовался в дуэте с Ариной Ушаковой в группе тренера Натальи Линичук. Затем он вернулся в одиночное катание.
«Я, получается, просто пришел попробовать свои силы [в танцах на льду], меня пригласили в группу Натальи Владимировны Линичук. Это был прикольный опыт, реально классный.
Скольжение потом ощущается совершенно по-другому. Удалось ли улучшить скольжение даже за этот маленький период? Чуть-чуть да. Потерялись ли прыжки за тот период? Немного, в целом восстановить возможно вполне себе», – сказал Яблоков.