Яблоков о пробах в танцах на льду: «Прикольный опыт, реально классный. Скольжение потом ощущается совершенно по-другому»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду мужское катание Илья Яблоков Фигурное катание

Илья Яблоков рассказал о попытке перехода в танцы на льду.

Фигурист пробовался в дуэте с Ариной Ушаковой в группе тренера Натальи Линичук. Затем он вернулся в одиночное катание. 

«Я, получается, просто пришел попробовать свои силы [в танцах на льду], меня пригласили в группу Натальи Владимировны Линичук. Это был прикольный опыт, реально классный.

Скольжение потом ощущается совершенно по-другому. Удалось ли улучшить скольжение даже за этот маленький период? Чуть-чуть да. Потерялись ли прыжки за тот период? Немного, в целом восстановить возможно вполне себе», – сказал Яблоков

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