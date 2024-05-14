Виктория Буцаева: «Яблоков тренируется, пока еще не подошли к постановке программ. Он готовится к следующему сезону»

Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Илья Яблоков Фигурное катание

Фигурист Илья Яблоков планирует выступать в следующем сезоне.

Об этом сообщила тренер Виктория Буцаева. Ранее Яблоков пробовался в танцах на льду с Ариной Ушаковой, но решить продолжить карьеру в одиночном катании.

«Илья и не уходил из группы, было временное помутнение, так сказать, захотелось попробовать. Сейчас он тренируется, пока еще не подошли к постановке программ. Он готовится к следующему сезону, а дальше будет видно», – сказала Буцаева.

В прошедшем сезоне Яблоков занял девятое место на чемпионате России.

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1 комментарий
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Ну и отлично. Илья, если получится кататься чисто, может занимать высокие места.
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