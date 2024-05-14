Виктория Буцаева: «Яблоков тренируется, пока еще не подошли к постановке программ. Он готовится к следующему сезону»

Фигурист Илья Яблоков планирует выступать в следующем сезоне.

Об этом сообщила тренер Виктория Буцаева. Ранее Яблоков пробовался в танцах на льду с Ариной Ушаковой, но решить продолжить карьеру в одиночном катании.

«Илья и не уходил из группы, было временное помутнение, так сказать, захотелось попробовать. Сейчас он тренируется, пока еще не подошли к постановке программ. Он готовится к следующему сезону, а дальше будет видно», – сказала Буцаева.

В прошедшем сезоне Яблоков занял девятое место на чемпионате России.