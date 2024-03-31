«Ни Ушакова, ни Яблоков пока не приняли решения, они в поисках себя». Линичук о возможном дуэте

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Илья Яблоков Фигурное катание

Арина Ушакова и Илья Яблоков еще не приняли решение о совместной работе.

Фигуристы пробовали встать в дуэт под руководством олимпийской чемпионки Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко». По информации «Р-Спорта», Ушакова и Яблоков прекратили совместные тренировки.

«Ни Арина Ушакова, ни Илья Яблоков пока не приняли решения, они в поисках себя. Для Ильи, такого сформированного, яркого, выразительного одиночника, переход в танцы – это большой поступок. Поэтому он пока определяется. Наша группа всегда будет рада видеть этого талантливого, самобытного фигуриста», – рассказала Линичук.

Яблоков ранее выступал в одиночном катании. Он является чемпионом России 2022 года среди юниоров.

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25 комментариев
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Спасибо, что ушел. Не надо Илье ни в танцы, ни тем более в АП.
+32
-8
+24
Ответ Алексей Зиновьев
Спасибо, что ушел. Не надо Илье ни в танцы, ни тем более в АП.
Да, очень ждем Илью в одиночном
+22
-1
+21
В АП не танцевальное отделения, а филиал детективного агенства Пинкертона)) Что же они все там такие потерянные и ненайденные?
+16
-7
+9
Возможно, Илья сгоряча решился на такие перемены, может, был психологический кризис. А теперь задумался. Сезон закончен, есть возможность для маневра. Надеюсь, захочет продолжить в одиночном.
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Вспомнилось, как Даниил Г. рассказывал о своем переходе из одиночников в танцы - мол, всю тренировку наяривай по кругу , и это длилось месяцами.
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+8
Ответ lepestok
боже мой, ну кому они интересны???
Мне, окей?
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+8
В поиске себя, главное найти нужную дорогу, которая приведёт тебя в профессионально грамотный ТШ...
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-6
+5
Здоровья Илье. Пусть последствия травм не помешают восстановлению прыжков. Всё-таки для парных видов у Яблокова уж очень ярко выраженная индивидуальность. А возможна и самая банальная причина. Не потянул финансово тренировки у Ангелов...
+9
-5
+4
Ответ Peter Varfolomeyev
Линичук сама наверно офигела от того, в какой серпентарий попала, вернувшись в российское ФК) Думала, сможет спокойно тут работать, а вместо этого замешана в очередную Санта-Барбару))))
попала в свою привычную среду
+2
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Ответ lepestok
вряд ли финансово. они же все в шоу отрабатывают стоимость своих тренировок.
Может и не захотел быть возницей...
+7
-5
+2
Ответ Храбрая виолончелистка
Здоровья Илье. Пусть последствия травм не помешают восстановлению прыжков. Всё-таки для парных видов у Яблокова уж очень ярко выраженная индивидуальность. А возможна и самая банальная причина. Не потянул финансово тренировки у Ангелов...
вряд ли финансово. они же все в шоу отрабатывают стоимость своих тренировок.
+5
-3
+2
Ответ Peter Varfolomeyev
Линичук сама наверно офигела от того, в какой серпентарий попала, вернувшись в российское ФК) Думала, сможет спокойно тут работать, а вместо этого замешана в очередную Санта-Барбару))))
о какой "работе" может идти речь, спустя 20 лет простоя? Она приехала на "распил", и все это понимают.
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Ответ King_bez_ice
Мне, окей?
окей))
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Ответ Марина Иванова
У него шоу и стабильный заработок уже есть и без АП. Спасибо Навке))
Это вы про покатушки на улице?)) Так это не стабильный, а сезонный.
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Ответ Anneta28
В АП, по крайней мере, у него будут шоу и стабильный заработок. А то допрыгается до того, что и для шоу уже не сгодится. Фигуристы, знаете ли, тоже не святым духом питаются.
У него шоу и стабильный заработок уже есть и без АП. Спасибо Навке))
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Ответ Храбрая виолончелистка
Может и не захотел быть возницей...
А что хотел, придя в частную академию из госшколы?
+4
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Ответ Храбрая виолончелистка
Здоровья Илье. Пусть последствия травм не помешают восстановлению прыжков. Всё-таки для парных видов у Яблокова уж очень ярко выраженная индивидуальность. А возможна и самая банальная причина. Не потянул финансово тренировки у Ангелов...
А скорее всего, посмотрел на окружающих теперь его людей, и понял, что ангелом была Буцаева)))). Надеюсь, к ней он и вернётся
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Ответ Алексей Зиновьев
В танцах тоже не сахар. Учитывая очередь и возраст Ильи, там ему светит на мой взгляд ещё меньше чем в одиночном. А уж в АП.... И это помимо того, что профспорт вообще не про здоровье и костей целых там нет ни у кого. но это выбор самих ребят. Если удастся стабилизировать трикс и квад (в идеале два) то будет высоко. Но опять вопрос надо ли теперь ему это.
В АП, по крайней мере, у него будут шоу и стабильный заработок. А то допрыгается до того, что и для шоу уже не сгодится. Фигуристы, знаете ли, тоже не святым духом питаются.
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Ответ FreeProgram
Да, очень ждем Илью в одиночном
Ну у него же там уже не получится,пусть пробует себя в другом
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