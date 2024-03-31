«Ни Ушакова, ни Яблоков пока не приняли решения, они в поисках себя». Линичук о возможном дуэте

Арина Ушакова и Илья Яблоков еще не приняли решение о совместной работе.

Фигуристы пробовали встать в дуэт под руководством олимпийской чемпионки Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко». По информации «Р-Спорта», Ушакова и Яблоков прекратили совместные тренировки.

«Ни Арина Ушакова, ни Илья Яблоков пока не приняли решения, они в поисках себя. Для Ильи, такого сформированного, яркого, выразительного одиночника, переход в танцы – это большой поступок. Поэтому он пока определяется. Наша группа всегда будет рада видеть этого талантливого, самобытного фигуриста», – рассказала Линичук.

Яблоков ранее выступал в одиночном катании. Он является чемпионом России 2022 года среди юниоров.