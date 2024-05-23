Продакшн Навки представил фильм о Пахомовой и Горшкове в Фонде кино. В роли Чайковской – сама Навка

Теги Елена Чайковская Татьяна Навка Александр Горшков Василий Конов Матч ТВ Людмила Пахомова кино Фигурное катание

В Фонде кино представили фильм об олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Продакшн Татьяны Навки H2O Production представил на защите (питчинге) в Фонде Кино байопик «Кумпарсита» о наших легендарных фигуристах – Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

Татьяна Навка выступает продюсером проекта и заявлена в дрим-касте в роли тренера дуэта Елены Чайковской. На главные роли планируются Стася Милославская и Иван Янковский. Помимо Москвы планируют снимать в Будапеште», – говорится в сообщении телеграм-канала.

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28 комментариев
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эйч ту оу продакш, байопик, питчинг, продюсер, дрим-каст.
Боже, кто-нибудь, полейте на глаза сока березового! Скрепы сейчас мобилу (ааа, тоже вражеская) западную утопят в унитазе (###, он же испанский) памагите!!!
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Вв Фонде Кино, то есть традиционно за госфинансированием пришла.
Сейчас Плющенко поддержит с экранизацией "Буратино на льду".
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И какой грант (сколько денег) попросили у государства?
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Российские художественные фильмы о спорте очень невысокого качества. В основном пиарятся актёры, а суть характера чемпионов не раскрывается.
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Ну на все руки эта Навка. И фигуристка, и шоумен и и продюсор, и актриса и мать, и жена. И все одна.
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с ума там давно посходили все
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Ролевые игры пошли
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Чем бы дитя не тешилось...
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Ответ Melnikov1968
Российские художественные фильмы о спорте очень невысокого качества. В основном пиарятся актёры, а суть характера чемпионов не раскрывается.
если бы просто пиарились, но там искажение фактов и событий, ужасный сценарий с такой же актерской игрой.
+6
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+6
Ответ Железная Леди
Ну на все руки эта Навка. И фигуристка, и шоумен и и продюсор, и актриса и мать, и жена. И все одна.
Одним словом куда не плюнь везде будет Навка
+6
0
+6
Очередная единица на Кинопоиске)
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Ответ Сергей Галынский
И какой грант (сколько денег) попросили у государства?
Ну вот что вы со своими деньгами, всё делается исключительно из-за любви к искусству.
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Ответ seppblatter@mail.ru
эйч ту оу продакш, байопик, питчинг, продюсер, дрим-каст. Боже, кто-нибудь, полейте на глаза сока березового! Скрепы сейчас мобилу (ааа, тоже вражеская) западную утопят в унитазе (###, он же испанский) памагите!!!
А я вот, ещё в далёком 2013 году купил YotaPhone, и с тех пор читаю такие новости без боли в глазах. И унитаз мне не нужен, у меня сортир на улице с дыркой в полу. Живу по скрепам стариков.
+5
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+5
Ответ deligy
Вв Фонде Кино, то есть традиционно за госфинансированием пришла. Сейчас Плющенко поддержит с экранизацией "Буратино на льду".
не, он снимет фильм про Панина-Коломенкина, в главной роли, конечно же, он сам )))
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лицедеев не перечесть
+3
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Ответ peppi-lia
не, он снимет фильм про Панина-Коломенкина, в главной роли, конечно же, он сам )))
потом снимут приквел "Панин-Коломенкин. Начало" с Гномычем в главной роли)
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Ответ AllaS
Фильм о наших первых ОЧ , открывших дорогу к ОИ танцам это замечательно, Чайковская привнесла большой вклад выхода спортивных танцев на ОЛи арену . Знаменитая Кумпарсита , пересматривают болельщики разных поколений . Легендарная пара Пахомова/Горшков Но , достоверно передать ту эпоху , ФК и весь процесс , это сложно. Поэтому нужны специалисты области кино и ФК Про ФК фильмы сняты, но , как пишут болельщики и сами фигуристы и их тренеры : не веришь .
ну Навка сама ои чемпионка, так что не "по-наслышке" о фк знает...
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Лучше бы, конечно, фильм о Пахоме и Горшке.
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Министром она не захотела, наверное?)
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лучше посмотреть Жену Чайковского, чем Навку Чайковскую)
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Шлю тебе лучики русского света от Ярилы!
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Ответ Ozz99
А я вот, ещё в далёком 2013 году купил YotaPhone, и с тех пор читаю такие новости без боли в глазах. И унитаз мне не нужен, у меня сортир на улице с дыркой в полу. Живу по скрепам стариков.
какой _ортир - ты заелся. Просто в огород, между грядок.
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Не помню такого бума популярности ФК в нулевые например.. хотя там были долгие зреложенские карьеры Слуцкой и Бутырской, зреломужская - Плющенко, зрелотренерские - Москвиной и Мишина.. зато сейчас и шоу, и фильмы, и столько внимания почти к каждому фигуристу..
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Ответ Mohnatiy
"Продакшн"? А по-русски слабо́ разговаривать?
"Шишков, прости: не знаю, как перевести". (с))
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"Продакшн"? А по-русски слабо́ разговаривать?
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