Продакшн Навки представил фильм о Пахомовой и Горшкове в Фонде кино. В роли Чайковской – сама Навка

В Фонде кино представили фильм об олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Продакшн Татьяны Навки H2O Production представил на защите (питчинге) в Фонде Кино байопик «Кумпарсита» о наших легендарных фигуристах – Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

Татьяна Навка выступает продюсером проекта и заявлена в дрим-касте в роли тренера дуэта Елены Чайковской. На главные роли планируются Стася Милославская и Иван Янковский. Помимо Москвы планируют снимать в Будапеште», – говорится в сообщении телеграм-канала.