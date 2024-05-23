Продакшн Навки представил фильм о Пахомовой и Горшкове в Фонде кино. В роли Чайковской – сама Навка
В Фонде кино представили фильм об олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.
Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
«Продакшн Татьяны Навки H2O Production представил на защите (питчинге) в Фонде Кино байопик «Кумпарсита» о наших легендарных фигуристах – Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.
Татьяна Навка выступает продюсером проекта и заявлена в дрим-касте в роли тренера дуэта Елены Чайковской. На главные роли планируются Стася Милославская и Иван Янковский. Помимо Москвы планируют снимать в Будапеште», – говорится в сообщении телеграм-канала.
Боже, кто-нибудь, полейте на глаза сока березового! Скрепы сейчас мобилу (ааа, тоже вражеская) западную утопят в унитазе (###, он же испанский) памагите!!!
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