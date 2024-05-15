Александр Самарин: «Хотелось бы с молодым поколением поделиться знаниями и опытом, потому что он действительно богат и насыщен»

Александр Самарин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Сейчас такой период небольшого восстановления. Нужно голову перестроить немножко. Потому что периодически с утра просыпаешься такой: на тренировку надо!

Хотелось бы и с молодым поколением поделиться знаниями и опытом, потому что он действительно богат и насыщен на различные события, на взлеты и падения.

Можно много дать молодым ребятам, у которых путь этот только предстоит.

Плюс я же не совсем ото льда ушел. Хотелось бы и в шоу, с зрителем половить контакт, но уже в более расслабленной атмосфере. Было бы очень здорово», – сказал в подкасте «Произвольная программа».