Андрей Ежлов: «Куница уже освоил сальто на полу и перешел на лед. Пока со страховкой, но уверен, что Гоша вот‑вот прыгнет сам»

Фигурист Андрей Ежлов рассказал о прогрессе Георгия Куницы в изучении сальто.

Куница выступает в парном катании с Аленой Косторной.

«Сальто на льду – сложный элемент. Но сложный не столько физически, сколько психологически и морально. Когда всю жизнь вращаешься, прыгаешь в одну сторону, то, естественно, перестроить себя на прыжок в другой плоскости очень сложно.

Но Гоша постепенно справляется с этой задачей. Уже освоили сальто на полу и перешли на лед. Пока что со страховкой, но я уверен, что Гоша вот‑вот прыгнет сам.

Я его практически не держу. У него есть все данные, чтобы прыгнуть сальто самому на льду, главное перебороть страх у себя в голове», – сказал Ежлов, который обучает Куницу акробатическому элементу.