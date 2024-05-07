Андрей Ежлов: «Куница уже освоил сальто на полу и перешел на лед. Пока со страховкой, но уверен, что Гоша вот‑вот прыгнет сам»

Теги сборная России пары Георгий Куница Андрей Ежлов Фигурное катание

Фигурист Андрей Ежлов рассказал о прогрессе Георгия Куницы в изучении сальто.

Куница выступает в парном катании с Аленой Косторной.

«Сальто на льду – сложный элемент. Но сложный не столько физически, сколько психологически и морально. Когда всю жизнь вращаешься, прыгаешь в одну сторону, то, естественно, перестроить себя на прыжок в другой плоскости очень сложно.

Но Гоша постепенно справляется с этой задачей. Уже освоили сальто на полу и перешли на лед. Пока что со страховкой, но я уверен, что Гоша вот‑вот прыгнет сам.

Я его практически не держу. У него есть все данные, чтобы прыгнуть сальто самому на льду, главное перебороть страх у себя в голове», – сказал Ежлов, который обучает Куницу акробатическому элементу. 

14 комментариев
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это абсолютно бессмысленно. И может очень плохо закончиться. Лучше бы тодес отрабатывали, пока есть время.
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Вот зачем?
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Я еще понимаю безбашенный одиночник, вдруг решивший что ему тоже надо...Но Гоша? Травмоопасно, оценок нет, можно подвести партнершу..Лучше бы работали над основным и вытачивали до идеального, чем играться такой фигней.
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Я,правда, не понимаю, зачем делать сальто на льду?!? Ну, это ж просто треш как опасно. Помню, когда Бонали делала эти сальто, я так постоянно глазами моргала от страха. Вот зачем эти трюки! Здесь же не цирк.
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Ответ private dancer
Для шоу.
А зачем для шоу?? Вы посмотрите как сильно он падает назад, потом на колени, а ведь им ещё в новый сезон выходить.
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Главное без травм ребята
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Ведь это так травмоопасно, зачем? Очень глупо, если честно.
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к чему такие усилия? Гоша же не одиночник, выступает в паре, им много есть итак над чем работать - оттачивать и стабилизировать парные элементы
Хоть бы без травм обошлось
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А зачем это?
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Ну вот они такие, Аленку захватил балет, а Гоше сальто понадобилось прыгнуть! Аленки балет хотя бы шоу украшает, красиво получается, а сальто зачем, очень опасно, не вижу смысла в таком риске.
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В случае с одиночником это понятнее, да и они обычно невысокого роста, им проще сгруппироваться, меньше вероятность травм. А парнику-то это зачем учитывая, что им надо над подкрутом и тодесом работать, а не колени стереть, отрабатывая преземление?
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Может это с Росляковым связано. Тянет его в акробатический стиль
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